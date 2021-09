Die Gesundheitsminister der Länder haben sich gestern auf neue Corona-Regeln geeinigt. Demnach soll nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne, wenn sich ein Mitschüler mit Covid-19 infiziert. Stattdessen betrifft es nur noch die direkten Sitznachbarn infizierter Schüler und Schülerinnen. Wer keine direkte Kontaktperson ist, darf weiterhin am Unterricht teilnehmen, soll stattdessen aber intensiv getestet werden. Und es gibt einen weiteren Lichtblick: Es soll künftig möglich sein, die Quarantäne auf fünf Tage zu verkürzen. Dafür muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, um wieder am Unterricht teilzunehmen. Die Regeln sollen aber nur angewandt werden, wenn es Lüftungs-, Masken- und Testkonzepte in den Schulen gibt.