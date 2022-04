Welche Corona-Regeln gelten an Ostern?

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Mittwoch, dem 13. April 2022, bundesweit 176.303 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 8:25 Uhr). Im Vergleich zum Mittwoch vor einer Woche ist die Zahl der gemeldeten Neuinfizierten um rund 20.000 niedriger.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 1.044,7 und ist damit weiter gesunken. In Thüringen beträgt die Inzidenz 1.238,8, in Sachsen 879 und in Sachsen-Anhalt 932.