Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 21. April 2021 So leiden Kinder unter Schulschließungen

Problem Eigenständigkeit



Die Studie zu den Auswirkungen auf die Kinder zeigt aber noch ein weiteres Problem. Die Kinder erhalten nicht die gleiche Unterstützung der Lehrkräfte wie im regulären Präsenzunterricht. Es fehlt an Rückmeldungen, Anregungen und Feedback. Das bedeutet, dass das Lernen auf Distanz den Kindern ein hohes Maß an Eigenständigkeit abverlangt. Sie müssen sich die Lerninhalte oft selbständig und ohne Unterstützung der Pädagoginnen und Pädagogen erarbeiten.



Um diese Distanz zu überbrücken, wäre Videounterricht ein Mittel. Doch 39 Prozent der Befragten gaben an, dass sie diesen nur maximal einmal pro Woche wahrnehmen konnten. Der Großteil des Lernens erfolgte also während der Schulschließungen über das eigenständige Erschließen des Lehrmaterials durch die Kinder selbst.



Und über die Hälfte der Eltern (56 Prozent) gab an, dass sie glauben, dass ihre Kinder in einer Stunde zu Hause weniger lernen als bei einer regulären Unterrichtsstunde vor Corona im Klassenzimmer. Die Autoren und Autorinnen der Studie nehmen deswegen an, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur effektive Lernzeit verlieren, sondern auch ein Wissensverlust entsteht.



Zusammenfassung



Die Ergebnisse der Münchner Studie sind ernüchternd. Der erste Lockdown 2020 und die damit verbundenen Schließungen haben das Schulwesen quasi kalt erwischt. Auf eine derartige Situation schnell zu reagieren, ist schwer. Doch ein Jahr später und mit relativ langem Vorlauf konnte das Schulsystem nicht viel abfedern oder besser reagieren. Die Folgen für die Kinder sind groß



Die Forschenden warnen: Wenn keine Distanzunterrichtskonzepte etabliert werden, die sicherstellen, dass die Kinder und Jugendlichen angemessen ausgebildet werden, können die bisher entstanden Lernverluste nicht nur nicht ausgeglichen werden, sondern sogar noch zunehmen. Deswegen fordern sie, dass die Anstrengungen im Bildungswesen ausgeweitet werden müssen. Denn – gestatten Sie mir diesen persönlichen, pathetischen aber auf der Hand liegenden Zwischenruf – unsere Kinder sind unsere Zukunft.



