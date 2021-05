Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 26. Mai 2021 So ansteckend sind Kinder

Einen schönen guten Abend, liebe Abonnenten und Abonnentinnen,



wir beginnen den Newsletter heute direkt mal mit guten Nachrichten. Die Inzidenz in Deutschland ist erstmals seit Oktober unter 50 gerutscht. Experten warnen zwar vor einem „Jo-Jo-Effekt“, aber ein kleiner Freudentanz ist uns an dieser Stelle gegönnt, wie ich finde. Auf Abstand versteht sich. (Hier klicken für einen Freudentanz)



Bei uns geht es heute vor allem um Kinder und Jugendliche. In der neu erschienenen Studie des Virologen Christian Drosten geht es um deren Infektiosität. Darüber möchte ich heute ausführlicher mit Ihnen sprechen.



Jetzt aber erst mal Neuigkeiten aus Sachsen. Hier wurde die Impfpriorisierung in den Arztpraxen aufgehoben. Es gibt aber ein Problem: Es mangelt an Impfstoffen.