Aktuell verlaufen die Konfliktlinien quer durch die Parteien, wer für oder gegen eine Impfpflicht ist, lässt sich nicht so einfach per Parteizugehörigkeit definieren. Allerdings haben sowohl die Unionsfraktion als auch die AfD-Fraktionen einen eigenen Antrag angekündigt.

Nach der Orientierungsdebatte sollen die verschiedenen Anträge ausgearbeitet werden, über die dann in der Sitzungswoche ab dem 14. Februar erstmals im Plenum beraten werden könnte. Eine Entscheidung dürfte im März fallen. Eine mögliche Impfpflicht könnte dann im Juli oder August in Kraft treten. Zuvor müsste man Ungeimpften genug Zeit für eine vollständige Impfung geben, also rund sechs Wochen (ohne Auffrischungsimpfung).