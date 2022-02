Falls Sie das Corona-Update von Montag gelesen haben, wissen Sie bereits, dass Bund und Länder die Corona-Regeln lockern wollen. Ein Drei-Stufenplan ist die Grundlage dafür – den haben Bund und Länder am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen. Der Plan sieht den Wegfall aller Maßnahmen außer der Maskenpflicht bis zum 20. März vor. Eigentlich wollte das Land Sachsen-Anhalt heute in seiner Landes-Pressekonferenz dazu bereits Stellung nehmen – diese wurde auf morgen Nachmittag verschoben.



Was vor der Ministerkonferenz schon klar war: Dass die einzelnen Länder Lockerungen umsetzen werden. Das Kabinett in Bayern hat am Dienstag beschlossen, für Geimpfte und Genesene alle Kontaktbeschränkungen aufzuheben. Berlin kippt die 2G-Regel im Einzelhandel. Auch in Thüringen zeichnen sich weitreichende Lockerungen ab. Zum Beispiel sollen laut eines Schreibens von Regierungschef Bodo Ramelow und Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) alle Geschäfte des Einzelhandels bereits ab Freitag wieder für alle Menschen zugänglich sein – unabhängig vom Corona-Impf-, Genesenen- oder Teststatus.