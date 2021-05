Corona-Daten-Newsletter | Donnerstag, 27. Mai 2021 Labor oder nicht Labor – das ist hier die Frage

Als Leser unseres Updates wissen Sie mittlerweile, dass wir auf Ihre Fragen und Kritik so weit wie möglich eingehen. Ein User hat mir folgende Mail geschrieben:





"... Sie zitieren heute Prof. Drosten korrekt: "Virusmenge im Rachen der Patienten"

leider schließt er daraus wissenschaftlich unbegründet "lassen daher Voraussagen über deren potenzielle Infektiosität zu".

Es sollte untersucht werden, wie viele Viren "aus Kindern herauskommen" und nicht wie viele Viren "in Kindern sind". "Im" Kind sind die Viren nur für das Kind gefährlich.

Ihre eigene Schlussfolgerung "So ansteckend sind Kinder" ist dazu leider nicht erhellend sondern irreführend. Das wurde von Drosten nie so behauptet. Bitte richtig stellen. ..."



Sie haben natürlich vollkommen recht, dass eine Viruslast nicht gleichzusetzen ist mit der Infektiosität. In der von der Charité veröffentlichten Mitteilung zu der Studie heißt es jedoch:



"Ein Forschungsteam der Charité – Universitätsmedizin Berlin um Prof. Dr. Christian Drosten hat für mehr als 25.000 COVID-19-Fälle die Menge des Viruserbguts in der PCR-Probe bestimmt und daraus die Ansteckungsfähigkeit der positiv getesteten Personen abgeschätzt. Die im Fachmagazin Science* veröffentlichte Arbeit vermittelt eine Vorstellung zur Infektiosität von Patientinnen und Patienten verschiedenen Alters und unterschiedlicher Symptomschwere."



Es handelt sich also um eine Abschätzung anhand der Viruslast. Diese Abschätzung erfolgt jedoch anhand wissenschaftlicher Methoden. So heißt es weiter zur Studie:



"Um besser abschätzen zu können, ob bestimmte Personengruppen potenziell mehr oder weniger ansteckend sind, hat ein Team unter Leitung von Prof. Dr. Christian Drosten ... für mehr als 25.000 COVID-19-Fälle die sogenannte Viruslast ermittelt – also die Anzahl der Erbgutkopien von SARS-CoV-2 in der PCR-Probe. Die Erbgutkopien repräsentieren näherungsweise die Virusmenge im Rachen der Patienten und lassen daher Voraussagen über deren potenzielle Infektiosität zu. Um diese Abschätzung weiter zu verbessern, stellten die Forschenden die Viruslast in Zusammenhang mit Erkenntnissen darüber, ab welcher Viruslast typischerweise eine Anzucht von SARS-CoV-2 im Labor gelingt, also vermehrungsfähiges Virus in der Probe nachweisbar ist."



Interessant ist dabei der Satz, dass die Virusmenge im Rachen Voraussagen über die potenzielle Infektiosität zulässt.



Ich bin keine Wissenschaftlerin, sondern Journalistin. Ich versuche an dieser Stelle Ihnen aber bestmöglich neue Erkenntnisse zu liefern. Tut mir leid, wenn es manchmal verwirrend ist. Die kompletten Ergebnisse der Studie finden Sie hier.