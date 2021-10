Mit den steigenden Inzidenzen in den kälteren Monaten nimmt auch das Infektionsrisiko wieder zu. Betrachtet man die gemeldete Inzidenz nach Altersgruppe, so ist das Infektionsgeschehen bei den 5- bis 19-Jährigen besonders hoch. Die größten Wachstumsraten gibt es derzeit aber in den Altersgruppen ab 50 Jahren. Diese machen fast 80 Prozent der COVID-19-Fälle auf den Intensivstationen aus. Damit stellt sich natürlich die Frage, wie wir diese Altersgruppe am besten schützen können.



"Für Risikogruppen und Personen ab 60 oder 70 Jahren sind Booster wohl langsam angebracht, je nachdem wann die zweite Impfung abgeschlossen wurde. Zusätzlich macht es natürlich Sinn, die gewohnten Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Also vielleicht nicht gerade das Geburtstagsfest mit ungeimpften Personen.", erklärt Christian Althaus vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern.



Experten appellieren zusätzlich an das eigenverantwortliche Handeln, auch mit Hinblick auf die kommenden Feiertage. Maskenpflicht und die Einhaltung der Kontaktmaßnahmen, selbst wenn man geimpft ist, reduzieren das Risiko einer Infektion. Es "muss nicht die eigens gewählte Quarantäne daheim sein, aber man sollte sich schon fragen, mit wem man ein Familienfest plant", so Till Koch, Facharzt für Innere Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.