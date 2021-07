Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 07. Juli 2021 Wie sich das Coronavirus verbreitet

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Mittwoch, dem 7. Juli, bundesweit 985 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 8:30 Uhr). Das sind fast 180 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Da lag die Zahl der Neuinfektionen bei 808.



Die meisten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gab es heute in Nordrhein-Westfalen (+227), Bayern (+174) und Baden-Württemberg (+126). Die niedrigsten Werte wurden aus Sachsen-Anhalt (+4) und Schleswig-Holstein (+6) gemeldet.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI weiterhin bei 5. Die höchsten Werte verzeichnen Bremen (9) sowie Hamburg und Hessen (jeweils 8). Am niedrigsten ist die Inzidenz in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit 1.