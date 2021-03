Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 31. März 2021 Fall Astrazeneca: Den Blutgerinnseln auf der Spur

Bislang gab es 31 Fälle von Sinusvenenthrombosen, die nach der Impfung mit Astrazeneca aufgetreten sind. Betroffen waren 29 Frauen zwischen 20 und 63 Jahren und zwei Männer im Alter von 36 und 57. 19 dieser Personen litten gleichzeitig an einem Mangel an Blutplättchen (genannt Thrombozytopenie). Neun Menschen starben durch Blutgerinsel im Gehirn.



Dass Frauen häufiger betroffen sind, zeigt eine Rechnung des Magazins "Spiegel". Bis einschließlich Montag erhielten in Deutschland nach Zahlen des RKI 2,7 Millionen Menschen eine erste Impfung mit dem Präparat von Astrazeneca. In acht Bundesländern gingen demnach zwei Drittel des Impfstoffs an Frauen unter 70 Jahren. Die Zahl lässt sich damit begründen, dass vor allem Frauen in Pflegeberufen arbeiten. Diese wurden ja zuerst mit Astrazeneca geimpft.



Wenn wir also davon ausgehen, dass das Verhältnis in den anderen Bundesländern ähnlich ist, käme man auf 1,78 Millionen Frauen unter 70 Jahre, die mit Astrazeneca geimpft wurden. 29 beobachtete Hirnvenenthrombosen in dieser Gruppe entsprechen rechnerisch einem Fall auf 61.400 geimpften Frauen unter 70 Jahren. Bei Männern ergibt sich unter Annahme derselben Impfverteilung ein Verhältnis von einem Fall pro 432.000 Geimpften.



Generell sind Frauen häufiger von Sinusvenenthrombosen betroffen als Männer. Virologin Sandra Ciesek spricht im NDR-Podcast "Coronavirus-Update" davon, dass 70 Prozent der Betroffenen Frauen sind. Wenn Sie sich für die Ursachsen dieser seltenen Thrombosen interessieren, empfehle ich Ihnen den Podcast ab Minute 10:00.