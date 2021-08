Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 25. August 2021 Anreize für Corona-Impfung – Motiviert die Gratis-Wurst?

Impfen für Gratis-Bratwurst oder die schnelle Spritze vor dem Fußball-Stadion: Solche Aktionen sollten in den vergangenen Wochen den Anreiz steigern, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Ich war bisher recht skeptisch, ob solche Aktionen wirklich was bringen. Eine Studie der Humboldt-Uni in Berlin zeigt jedoch, dass verschiedene Anreize die Impfbereitschaft erhöhen. Um diese Untersuchung soll es heute im Corona-Update gehen. Schauen Sie gerne direkt in das Interview mit einem der Autoren hinein. Zunächst der Blick auf die aktuelle Corona-Lage in unseren drei Bundesländern.