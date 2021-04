Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 28. April 2021 Suchmaschine für Impftermine

Zum Schluss möchte ich eine Information mit Ihnen teilen, die ich gestern auf Twitter entdeckt habe. Sie wird Harry Potter-Fans gefallen. Der Nutzer @JanSchipmann twitterte: "Der Typ, der in Oxford die Vektor-mRNA-Kombi-Studie durchführt, heißt Professor Snape. I'm not sure what to do with this information." (Der letzte Satz heißt auf Deutsch etwa: Ich bin unsicher, was ich mit dieser Information anfangen soll.) Ich habe daraufhin gegoogelt. Tatsächlich gibt es an der Oxford-Universität einen Professor Snape. Sein Vorname ist Matthew und auch optisch hat er wenig Ähnlichkeit mit Severus Snape aus den Harry Potter-Filmen und -Büchern. Aber im Metier nähern sie sich doch wieder an: Einer ist Experte für Impfungen, der andere für Zaubertränke.



Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit. Bis morgen.

Julia Heundorf