Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Mittwoch, dem 20. April 2022, bundesweit 198.583 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 7:25 Uhr). Am Mittwoch vor einer Woche wurden noch 176.303 Neuinfektionen gemeldet.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 688,3. In Sachsen beträgt sie 449,9, in Sachsen-Anhalt 604,7 und in Thüringen 611,7. Das RKI weist darauf hin, dass an den vergangenen Osterfeiertagen weniger getestet und gemeldet wurde, wodurch es zu einer Untererfassung der Fälle kommen kann.