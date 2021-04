Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 14. April 2021 Viele Regeln – (noch) wenig Durchblick

Jeder und jede darf zu den von der Bundesrgeierung gestern vorgeschlagenen Änderungen am Infektionsschutzgesetz etwas sagen. Aber was Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weill (SPD) gesagt hat, fand ich etwas merkwürdig.



Weill hält die Corona-Notbremse der Bundesregierung zum Beispiel grundsätzlich für richtig. Für manche Länder sei sie sinnvoll, für Niedersachsen jedoch nicht notwendig. "Andererseits ist sie auch nicht schädlich", sagte Weill.



Niedersachsen hat heute eine Inzidenz von 111. (Von den 45 Landkreisen und kreisfreien Städten liegen 26 über 100.)



Sie sehen: Auch wenn manche Aussagen etwas merkwürdig wirken – die Diskussion um die Änderungen am Infektionsschutzgesetz ist noch lange nicht zu Ende.



Das ist auch bei Ihnen heute so gewesen. Vielen Dank für Ihre E-Mails an corona-newsletter@mdr.de!



Einige Zitate daraus: