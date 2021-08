Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 4. August 2021 Nach der Impfung ist vor der Auffrischung

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird im Hinblick auf Corona ganz besonders auf Hygiene- und Schutzmaßnahmen geachtet. Testpflichten und Kontakverbote werden in diesen Einrichtungen schneller und strenger umgesetzt, weil sich vor allem Menschen mit erhöhtem Infektions- und Krankheitsrisiko dort aufhalten. Im Harzklinikum Quedlinburg in Sachsen-Anhalt hatte eine Frau im vergangenen Herbst ihre Tochter besucht, die dort Patientin war. Vorm Betreten des Krankenhauses hatte die Frau auf einem Fragebogen angegeben, keine Symptome zu haben. Tatsächlich war sie aber einen Tag vorher wegen Symptomen zum Coronatest gegangen. Das Testergebnis hatte zum Zeitpunkt des Besuchs noch nicht vorgelegen – war aber dann positiv. Das Klinikum zeigte die Frau an. Nun steht sie wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch vor Gericht.