Mittlerweile sind mehr als eine Milliarde Menschen weltweit mit den mRNA-Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna geimpft und fast zwei Milliarden mit den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und Johnson&Johnson. Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe sind also längst nicht nur in den Zulassungsstudien, sondern auch in der weltweiten Anwendung nachgewiesen. Trotzdem misstrauen vielen Menschen den neuen Impfstoffen und wollen auf konventionelle Vakzine warten. Zwei davon sind in der Entwicklung bisher am weitesten. Ein Totimpfstoff der französischen Firma Valneva sowie ein Proteinimpfstoff vom US-Unternehmen Novavax.



Totimpfstoffe sind in der Regel sehr gut verträglich und haben nur wenige Nebenwirkungen. Trotzdem sind diese auch hier nicht vollkommen auszuschließen. "Auch wenn die Ergebnisse der Phase-3-Studie gut sind, wird es noch ein bisschen dauern, bis der Wirkstoff zugelassen wird. Denn er muss nicht nur wirksam, sondern auch sicher sein", erklärt Thomas Grünewald, Infektiologe und Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin in Chemnitz, im Interview mit dem MDR. Erste kleine Vergleichsstudien zwischen Valneva und AstraZeneca aus Großbritannien zeigen einen relativ guten Schutz vor Krankenhauseinweisungen durch den Totimpfstoff. Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass die mRNA-Impfstoffe deutlich besser schützen.



Mit aktuell zehntausenden Neuinfektionen pro Tag werde sich, Experten zufolge, voraussichtlich jeder im Laufe der nächsten Wochen anstecken, der noch nicht geimpft ist. Um das zu verhindern, kommen die Tot- und Eiweißimpfstoffe zu spät. Für die Booster-Impfung im kommenden Jahr könnten die Impfstoffe von Valneva und Novavax allerdings eine weitere Option sein.