Knapp die Hälfte der Menschen in Sachsen und je etwas mehr als die Hälfte der Menschen in Sachsen-Anhalt und Thüringen sind bereits dreifach geimpft. Einige denken bereits über die vierte Impfung nach.

Sind Sie vollständig gegen Corona geimpft? Im Moment können Sie die Frage mit "Ja" beantworten, wenn Sie mindestens zwei Corona-Impfungen erhalten haben oder wenn Sie bereits vor der ersten Impfung erkrankt waren und diese Infektion entweder mit einem Antikörpertest oder einem PCR-Test nachgewiesen wurde. Eine einzelne Impfung reicht zudem als Nachweis für den Status "vollständig geimpft", wenn Sie nach der zweiten Impfung per PCR-Test positiv auf Corona getestet wurden. Der Test muss vor mehr als 28 Tagen durchgeführt worden sein.



Im Oktober ändern sich die Regeln etwas: Eine einzige Impfung reicht dann nicht mehr aus, auch wenn Sie davor oder danach genesen sind. Ab 1. Oktober 2022 gilt laut Infektionsschutzgesetz als "vollständig geimpft", wer



a) mindestens dreimal geimpft ist: Zwischen der zweiten und dritten Impfung müssen mindestens drei Monate vergangen sein.

b) zweimal geimpft ist und bereits vor der ersten Impfung genesen ist und wem das per Antikörpertest nachgewiesen wurde.

c) zweimal geimpft ist und vor der zweiten Impfung eine Infektion per PCR-Test bestätigt bekommen hat.

d) zweimal geimpft ist und nach der Impfung eine Infektion per PCR-Test bestätigt bekommen hat. Der Test muss vor mehr als 28 Tagen durchgeführt worden sein.