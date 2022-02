Guten Abend liebe Abonnentinnen und Abonnenten,



die Lockerungsdebatte ist in vollem Gange, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. In Dänemark wird nicht mehr diskutiert, sondern gehandelt. Dort wurden gestern alle Beschränkungen aufgehoben. Warum, lesen Sie heute im Corona-Update.



Auch Sachsen und Thüringen haben Lockerungen beschlossen, Sachsen-Anhalt hat sie in Aussicht gestellt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt aber: Jeden Tag werden mehr Neuinfektionen gemeldet. Ist das der richtige Zeitpunkt für Lockerungen? Spoiler: Beantworten kann ich die Frage nicht, nur Argumente dafür und dagegen zeigen.



Wie die Menschen in Dänemark auf die Lockerungen reagieren, hören Sie im Audio.