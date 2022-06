Schon im Vorfeld der Konferenz deutete sich eine Kontroverse bei der Teststrategie an. In einem Antrag an die Gesundheitsministerkonferenz fordern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen eine Fortsetzung mit einem "weniger missbrauchsanfälligen Testsystem", berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bisher wurden die Tests als entscheidendes Instrument angesehen, um einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu behalten und Infektionen frühzeitig zu erkennen.



Lauterbach verteidigte heute allerdings den Beschluss des Bundes, die kostenlosen Corona-Bürgertests auslaufen zu lassen. "Es sind Tests jenseits der Indikation gemacht worden, es sind Tests abgerechnet worden, die nie durchgeführt wurden oder die man nicht hätte durchführen müssen", so der Minister. Ziel sei es, "dass man die Qualität besser kontrolliert und auf die zuschneidet, die den Test brauchen." Wie das genau aussehen kann, wird in den kommenden Tagen wohl noch weiter diskutiert werden. Offen ist zudem die Frage, inwiefern die Länder stärker an der Finanzierung der Tests beteiligt werden.