Dem Robert-Koch-Institut (RKI) sind heute bundesweit 80,430 neuee bestätigte Corona-Infektionen gemeldet worden (Stand 7:45 Uhr). So viele wie noch nie.



17.139 davon sind Omikron-Fälle, 17 Prozent mehr als am Vortag.



Die bundesweite Inzidenz beträgt 407,5. Unsere drei Länder liegen unter diesem Wert: In Thüringen beträgt die Inzidenz 277,6. In Sachsen-Anhalt 254,4. Und in Sachsen 239,5. Das ist der niedrigste Wert in Deutschland.



Deutschlandweit haben sich bisher 60.004.889 Menschen vollständig impfen lassen. Die Impfquote ist damit über 72,2, die Quote für die Auffrischungsimpfung ist auf 44,2 Prozent gestiegen.



Deutschlandweit sind laut RKI 384 Menschen gestorben. 170 davon in Mitteldeutschland.