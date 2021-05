Corona-Daten-Newsletter | Mittwoch, 12. Mai 2021 Corona bleibt, Medikamente und Impfung helfen

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden.

Diese Frage will noch niemand beantworten. Aber Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat heute in der Bundespressekonferenz gesagt, jeder erlebe Corona in seinem Leben, als Impfung oder als Erkrankung.

Der Impfstoff von Biontech ist in der EU ab 16 Jahren zugelassen. In Kanada und den USA schon ab 12 Jahren. Biontech hat in der EU bereits die Zulassung ab 12 beantragt. Noch ist nicht klar, ob und wann sie erteilt wird.

Spahn schließt eine Notfallzulassung in der EU aus und betont, dass die Impfungen immer freiwillig bleiben werden. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte, für Kinder unter 12 wird es noch lange dauern mit einer Impfung. Deshalb würden mehr Impfungen in anderen Altersgruppen auch mehr Schutz für ungeimpfte Kinder bedeuten.

Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

„Seit Ende der Osterferien haben die Ausbrüche an den Schulen - wie erwartet – rasch zu genommen“

Wieler sagte, dass etwa zehn Prozent der Infizierten Long-Covid-Symptome hätten. Bei drei Millionen Infizierten in Deutschland sind das 300.000.

Auch junge Menschen könnten Long-Covid haben, sagte Karliczek und kündigte eine Long-Covid-Forschungsförderung an.



Aber Karliczek hatte schon heute Geld zu verteilen.

300 Millionen Euro für Covid-Medikamente

Die Bundesregierung will die Erforschung von Covid-Medikamenten mit 300 Millionen Euro für klinische Studien in den Phasen 2B und 3 unterstützen. Von dem Geld sollen auch Kapazitäten aufgebaut werden könne, um die Medikamente in Deutschland herzustellen. Firmen mit Sitz in Deutschland und Universitäten können die Förderung für anderthalb Jahre beantragen.

Karliczek erwartet keine Wunderpille, sondern verschiedene Medikamente.

Und die sind ja auch wichtig. Mir ist das vorhin deutlich geworden: Die Impfung hilft ja nicht, um die Krankheit zu bekämpfen. Dafür braucht es Medikamente, die an unterschiedlichen Stellen ansetzen: Sie können das Virus direkt bekämpfen oder die gefährliche Reaktion des Körpers darauf.



Und weil Experten derzeit von einem Impfschutz ausgehen, der eben nicht das ganze Leben anhält, braucht es solche Medikamente.