Guten Abend liebe Abonnentinnen und Abonnenten,



die obenstehende Frage habe ich mir in den vergangenen Tagen öfters gestellt. Die Corona-Zahlen steigen rasant an und mit 201,2 hat die bundesweite Inzidenz heute den höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie erreicht. Natürlich muss man diese Zahl unter dem Blickwinkel sehen, dass anders als noch vor einem Jahr, viele Menschen geimpft sind und das Gesundheitssystem deshalb mehr Neuinfektionen aushalten kann. Trotzdem erschrecken mich diese Werte.



"Was haben wir eigentlich gelernt?" hat mein Kollege Marcel Roth bereits letzten Mittwoch im Corona-Update geschrieben, denn es scheint so, als würde dieser Corona-Winter schlimmer als der letzte werden. Und trotzdem sind die Maßnahmen bei Weitem nicht so streng. In der Gesellschaft stellt sich derweil immer mehr eine Art Gleichgültigkeit ein, das ist zumindest mein Gefühl. Pandemiemüdigkeit nennt man das. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht dieses Phänomen mit einer geringeren Risikowahrnehmung, einer geringeren Bereitschaft, sich zu informieren, sowie weniger Schutzverhalten einher. Während länger anhaltenden Pandemiephasen sei das "eine natürliche und zu erwartende Reaktion", erklärte Hans Kluge, Regionaldirektor der WHO für Europa, bereits im Mai diesen Jahres.



Und trotz dieser Pandemiemüdigkeit müssen wir uns in Mitteldeutschland wieder auf neue Maßnahmen einstellen. In Sachsen gilt bereits seit diesem Montag in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die 2G-Regel. Auch in einigen Landkreisen Sachsen-Anhalts und in Thüringen gibt es Verschärfungen. Was das für die kommenden Wochen – auch in Hinblick auf die Weihnachtszeit – bedeutet, schauen wir uns gleich gemeinsam an. Zuvor aber die aktuellen Corona-Zahlen sowie dieses Audio, dass Sie sich unbedingt anhören sollten. Denn Clubs und Livemusikspielstätten warnen jetzt vor den Auswirkungen, die die 2G-Regel auf die Kulturszene haben wird.