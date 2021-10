Nun gibt es aus den USA neue Erkenntnisse, die ebenfalls darauf hindeuten, dass erkrankte Geimpfte deutlich weniger Viren übertragen. Laut Ross Kedl, einem Immunologen der University of Colorado School of Medicine, weist Grundlagen-Immunologie daraufhin, dass sich das Virus einer geimpften Person, die sich infiziert, von dem Virus einer ungeimpften Person unterscheidet. Kedl sagte NPR, einer Rundfunk-Kooperation aus den USA, das hänge mit den gebildeten Antikörpern zusammen. Auch wenn sie nicht immer vor einer Infektion schützen, so umhüllen sie die Coronaviren der Infizierten. Ein mit Antikörpern umhüllter Virus sei demnach weniger ansteckend.

In Princetown hat es laut NRP im Sommer eine Vielzahl an Impfdurchbrüchen gegeben. Kedl erwidert, dass in all solchen Fällen auch immer Ungeimpfte im Raum gewesen seien. Er beruft sich auf eine kürzlich erschienene Studie aus Israel, die sich auf infiziertes geimpftes Pflegepersonal bezieht. Alle Impfdurchbrüche stünden im Zusammenhang mit Kontakt mit ungeimpften Personen, so Kedl.

Michal Caspi Tal, Dozentin für Stammzell- und regenerative Biologie von der Stanford University, sagte NPR, dass mRNA-Impfstoffe eine besondere Wirkung haben. Aus einer Untersuchung geht hervor, dass mit mRNA Geimpfte über eine Vielzahl von Antikörpern in den Schleimhäuten der Nase und des Mundes verfügen, also den Eintrittstellen für das Corona-Virus.

Zu den gleichen Erkenntnissen ist auch Jennifer Gommermann von der University of Toronto gekommen. Sie sagt, dies sei der erste Beweis, dass eine intramuskuläre Impfung auch lokale Immunantworten auslöst, zum Beispiel in der Schleimhaut. Wenn in der Schleimhaut also Antikörper sitzen, so sei auch jeder Huster und Nieser weniger ansteckend, da die beim Husten und Niesen abgestoßenen Viren mit Antikörpern umhüllt seien, so Gommermann.