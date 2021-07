Corona-Daten-Newsletter | Montag, 05. Juli 2021 Corona-Immunität könnte jahrelang halten

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Montag, den 5. Juli 2021 bundesweit 212 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 8:20 Uhr). Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen damit kaum gesunken. Am Montag vor einer Woche wurden 219 neue Fälle gemeldet.



Die meisten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gab es heute in Nordrhein-Westfalen (+61), Bayern (+58), und Baden-Württemberg (+20). Aus Brandenburg wurden keine neuen Fälle gemeldet, in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen gab es jeweils eine Neuinfektion.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 5. Am höchsten ist sie in Hamburg mit 9. Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt verzeichnen mit einer Inzidenz von 1 den geringsten Wert.