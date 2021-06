Corona-Daten-Newsletter | Montag, 28. Juni 2021 Delta-Variante: Welche Urlaubsländer sind betroffen?

Die GISAID hat in der ersten Juni-Woche für Österreich einen Delta-Anteil von 36 Prozent ausgewiesen. In Italien lag der Anteil der Delta-Mutante zum gleichen Zeitpunkt bei rund 18 Prozent. In beiden Ländern wurden jedoch vergleichsweise wenig Proben untersucht. So liegen beispielsweise aus Italien laut ECDC für den Zeitraum der ersten Juniwoche nur die Ergebnisse von 95 Sequenzierungen vor. In Österreich wurden nur vier positive Proben analysiert. Daher besteht hier keine statistische Aussagekraft.

Relativ gut ist hingegen die Datenlage in Frankreich, Spanien und Dänemark, da dort vergleichsweise viele Proben analysiert wurden. Somit dürften die Aussagen zur Verbreitung der Delta-Variante entsprechend fundierter sein.



In Spanien lag der Anteil der Mutation Anfang Juni bei rund 18 Prozent, in Frankreich bei rund sieben Prozent. Deutlich seltener ist die Delta-Variante derzeit in Dänemark. Dort machte sie Anfang Juni 1,4 Prozent der Neuinfektionen aus. Ähnlich gering war ihr Anteil auch in Finnland und Norwegen. Wie die Mutante in weiteren Ländern verbreitet ist, sehen Sie hier: