Corona-Daten-Newsletter | Montag, 22. März 2021 Der Inzidenzwert – das Maß aller Dinge

Ich freue mich, dass ich Sie in dieser Woche mit dem Newsletter begleiten darf. Denn es ist für uns eine besondere Woche : Unsere erste E-Mail hat mein Kollege Martin Paul nämlich am 23. März 2020 an Sie geschrieben. Das ist morgen ein Jahr her

Martin hat mir deshalb vorgeschlagen, mit Ihnen in dieser Woche eine kleine Reihe zu machen: Was hat die Pandemie verändert zum Positiven und zum Negativen? An den Schulen, in der Kultur, der Wirtschaft, unsere Gesundheit und Politik? Ich möchte in dieser Woche also jeden Tag eine kleine Liste mit positiven und negativen Auswirkungen der Pandemie führen und hoffe auf Ihre Unterstützung. Ich fange heute mit dem Thema Schulen an. Schicken Sie mir also gern einen kurzen Satz.



corona-newsletter@mdr.de



Ansonsten können wir heute gemeinsam den Kopf schütteln. Zum einen, weil wir vermutlich erst am späten Abend erfahren werden, was Bund und Länder heute beschließen. Aber auch zum Beispiel darüber, wer wem was in der Corona-Pandemie eigentlich vorschreibt.