Corona-Daten-Newsletter | Montag, 23. August 2021 4. Welle: Der Osten bleibt bisher verschont

In der Podcast-Folge werden unter anderem folgende Erklärungen für die unterschiedlichen Inzidenzen in Deutschland gefunden:

Auch, wenn bisher die östlichen Bundesländer nicht so stark betroffen sind, heißt das nicht, dass sie verschont bleiben. Eine weitere Corona-Welle ist ein weltweites Problem, wie derzeit zum Beispiel in Israel deutlich wird. Ich persönlich finde es immer interessant zu schauen, was in anderen Ländern passiert, da sich daraus wichtige Erkenntnisse gewinnen lassen. Zum Beispiel sah die Situation in Israel im Kampf gegen das Corona-Virus eigentlich vergleichsweise gut aus, jetzt werden immer mehr Menschen in die Krankenhäuser gebracht, heißt es im Beitrag der DW. Es könnte dort einen neuen Lockdown geben, den der neue israelische Präsident Naftali Bennett gerne verhindern würde. Deshalb setzt er aktuell auf Einschränkungen für Ungeimpfte und auf die Drittimpfungen.