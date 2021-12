Mich lässt es mittlerweile fassungslos zurück, wie viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie täglich sterben. Nach meinem Empfinden sind diese Menschen unnötig gestorben. Denn wir wissen seit langem, wie sich das vermeiden lässt.



Und wir können aus der Zahl der täglichen Neuinfektionen auch voraussagen, wie hoch ungefähr der Anteil der infizierten Menschen ist, die künftig noch sterben werden. Der Chef des RKI hat das vor ein paar Wochen mit 0,8 Prozent beziffert.



Wie bei vielem in der Pandemie ist es Statistik: Von der Zahl der Infizierten kommt ein bestimmter Anteil ins Krankenhaus, davon wird ein weiterer Anteil beatmet, ein bestimmter Anteil der Infizierten stirb, ein anderer Anteil leidet unter Langzeitfolgen.



Natürlich: Für den einzelnen Menschen ist das Risiko sehr gering. Nur sind wir nicht allein auf der Welt. Und für uns als Gesellschaft und für die Kapazitäten in den Krankenhäusern sind eben auch geringe Prozentzahlen viel. Zu viel finde ich.



116 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Deutschland im Zusammenhang mit Corona gestorben. Fast die Hälfte der Toten (57) sind in Sachsen gestorben – dabei leben in dem Bundesland nur 4,9 Prozent der Deutschen.



(Natürlich sind die Sachsen durchschnittlich älter als der deutsche Durchschnitt. Und nach wie vor sind Ältere besonders gefährdet. Das macht die Zahl der Toten aber nicht weniger vermeidbar, finde ich.)



In den vergangenen sieben Tagen sind 2.633 Menschen gestorben: Alle dreieinhalb Minuten einer.