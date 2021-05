Sie haben es sicher bemerkt, ich habe die Impfquoten nach Angaben des RKI mit in die Zahlen aufgenommen. Diese Zahl wird ja doch zunehmend zu einem wichtigen Indikator in dieser Zeit. Zu beachten ist dabei: Die Impfzahlen sind immer die Werte vom Vortag und die Quote errechnet sich aus dem Anteil aller bisher Geimpften an der Gesamtbevölkerung.