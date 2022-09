Die Corona-Vorhersagen aus meiner E-Mail an Sie am Freitag waren ja:



 Wir werden auch in diesem Herbst wieder den Kopf schütteln über die Chefs und Chefinnen der deutschen Bundesländer.



 Wir nehmen Infektionen, schwere Verläufe und auch Tote in Kauf und wollen keine drastischen Gegenmaßnahmen.



 Auch mit den besten wissenschaftlichen Ferngläsern können wir nicht in die Zukunft blicken. Deshalb wie schon immer: Auf das Schlimmste vorbereitet sein und für das Beste arbeiten.



Die erste bezog sich auf die Corona-Regeln im Nahverkehr, die jedes Bundesland (wie andere Regeln auch) selbst festlegen und die zu einem Regel-Flickenteppich werden kann, weil jeder Landesregierung an eigenen Regeln feilt.



Die Gesundheitsminister und -ministerinnen der Länder haben aber heute bereits gesagt, dass es bei der Maskenpflicht auch im Nahverkehr bleiben wird.



Das kommt doch noch einigermaßen hin, finde ich. Oder was meinen Sie? corona-newsletter@mdr.de