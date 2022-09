Infektionszahlen, Impfquote, Hospitalisierungsrate – all das sammeln wir für Sie im Newsletter. Ein Leser schreibt, daraus ließe sich nicht mehr viel ableiten. Deshalb würde das "offizielle politische Gerede von einer erneut 'drohenden Corona-Gefahr' im Herbst kaum noch auf positive Resonanz in der Bevölkerung" treffen.

Ich merke an mir selbst auch, dass ich kaum noch gebannt auf diese Zahlen warte oder schaue. Mein Kollege, Datenjournalist Manuel Mohr, ist da nicht ganz so dogmatisch wie unser Leser: "Früher waren die Daten schon geeignet, um Lage und Situation zeitnah zu erkennen. Vor allem durch die mehrfach geänderte Teststrategie und letztendlich weniger PCR-Tests, die in die Statistik eingehen, ist das Bild derzeit natürlich nicht so aktuell. Generelle Tendenzen sieht man aber dennoch."



Für Manuel ist derzeit die Zahl der Infektionen weniger entscheidend – wichtiger findet er Angaben zur Belastung des Gesundheitssystems, konkret also die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intensivbetten.