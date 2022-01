Ihnen gefĂ€llt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmĂ€ĂŸig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafĂŒr anmelden .

Die Bundesregierung kann ihr eigenes Ziel , bis Ende Januar mindestens 80 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen, nicht erreichen. Bis einschließlich Sonntag wurden laut Bundesgesundheitsministerium 75,8 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal gegen Corona geimpft. 74 Prozent sind demnach vollstĂ€ndig geimpft. Die Bundesregierung hatte ursprĂŒnglich schon Ende 2021 die Quote von 80 Prozent erreichen wollen. Das Ziel wurde dann auf Ende Januar verschoben. 20,2 Millionen Menschen in Deutschland sind nicht gegen Corona geimpft. Davon sind vier Millionen zwischen null und vier Jahre alt – fĂŒr sie steht kein zugelassener Impfstoff zur VerfĂŒgung. Weitere sollen sich nach Empfehlung des RKI erst drei Monate nach einer Infektion impfen lassen. Das Robert Koch-Institut geht aufgrund von LĂŒcken bei der Datenerfassung davon aus, "dass die tatsĂ€chliche Impfquote bis zu fĂŒnf Prozentpunkte höher liegt" als angegeben.

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Montag, dem 31. Januar 2021, bundesweit 78.318 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 8:45 Uhr). Am Montag vor einer Woche wurden rund 63.000 Neuinfektionen gemeldet.



Die meisten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gab es heute in Nordrhein-Westfalen (+22.034), Bayern (+18.605) und Baden-WĂŒrttemberg (+11.086). Die niedrigsten Werte wurden aus Berlin (+284) und ThĂŒringen (+602) gemeldet.



Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI auf dem Rekordwert von 1.274. In Sachsen-Anhalt betrĂ€gt sie 805, in Sachsen 678,5 und ThĂŒringen verzeichnet mit 468,6 die niedrigste Inzidenz.