Schauen wir uns zunächst einmal den Impfstoff Nuvaxovid von Novavax an, mit dem man sich künftig in Deutschland impfen lassen kann. Der Vorteil von Nuvaxovid in aller Kürze: Im Gegensatz zu den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna oder den Vektorimpfstoffen von Astrazeneca und Janssen greift Novavax nicht in die genetischen Vorgänge in den menschlichen Zellen ein. Die bisherigen Impfstoffe lassen den Körper selbst das Spikeprotein herstellen beziehungsweise eine leicht veränderte Version davon. Novavax hingegen nutzt sozusagen fertige Spikeproteine.