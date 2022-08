Seit Mitte Juli etwa ist die bundesweite Corona-Inzidenz leicht rückläufig. Für Mitteldeutschland gilt das noch nicht, denn ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Bayern sind die Fallzahlen hier laut RKI weiter leicht angestiegen. Demnach sind in der Woche vom 18. bis zum 24. Juli in Sachsen acht Prozent mehr Infektionen festgestellt worden als in der Vorwoche, in Thüringen sieben Prozent mehr und in Sachsen-Anhalt drei Prozent mehr.