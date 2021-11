Corona-Daten-Newsletter | Montag, 1. November 2021 Jede und jeder für sich allein

Einen schönen guten Abend!



Nach den Herbstferien sind heute die Schülerinnen und Schüler in Sachsen und Sachsen-Anhalt wieder in die Schulen gegangen (Thüringen hat noch eine Woche Ferien). In ihren Taschen hatten die Kinder und Jugendlichen vielleicht: Halloween-Süßigkeiten. Ganz sicher aber dabei: eine Maske.



In Sachsen muss eine Maske in dieser Woche auch im Unterricht getragen werden (außer in Grundschulen); in Sachsen-Anhalt muss sie im Schulgebäude getragen werden (nicht im Unterricht). Ob Schüler oder Schülerinnen auch im Unterricht oder auch in der nächsten Woche eine Maske tragen, können sie selbst entscheiden.



Was nicht jeder entscheiden kann: Ob es einen Luftfilter im Klassenraum gibt. Mein Kollege Engin Haupt hat in Sachsen-Anhalt recherchiert, wie viele Luftfilter dort bereits im Einsatz sind. Es sind zwei.