Dem Robert Koch-Institut (RKI) am Montag, dem 28. Feburar 2022 bundesweit 62.349 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 8:50 Uhr).



Die meisten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gab es heute in Bayern (+18.803), Baden-Württemberg (+9.550) und Nordrhein-Westfalen (+9.123). Die niedrigsten Werte wurden aus Bremen (+60) und Schleswig-Holstein (+616) gemeldet.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.238,2 und ist damit niedriger als am Montag vor einer Woche (1.422,1). Deutschlandweit am höchsten ist die Inzidenz in Sachsen-Anhalt mit 1.841,5. In Thüringen liegt sie bei 1.296,2 und in Sachsen bei 1.262,7. Der niedrigste Wert wurde aus Hamburg gemeldet (618,3).