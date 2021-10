Die Bedenken von Fußballprofi Joshua Kimmich haben einen Nerv getroffen und gezeigt: Es fehlt noch an Aufklärungsbedarf zum Thema Corona-Impfung. Zu viele Mythen und eine gewisse Skepsis sind bei vielen Menschen an der Tagesordnung. Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommisson (Stiko), äußert bei MDR Aktuell Verständnis für diese Bedenken. Gleichzeitig schätzt er sie als problematisch ein, denn für neue Mittel in der Medizin gebe es von Natur aus keine Langzeitergebnisse.



Allerdings wurden mittlerweile bereits sieben Milliarden Dosen an Covid-19-Impfstoff verabreicht, so Mertens. „Neben den Zulassungsstudien wissen wir aus den begleitenden Studien, dass es nur zu einigen Nebenwirkungen gekommen ist, die alle recht kurze Zeit nach der Impfung aufgetreten sind." In der Wissenschaft sei man sich einig, dass später auftretende Nebenwirkungen "nicht vorkommen, beziehungsweise eine extrem seltene Rarität" seien.



Der Begriff der "Langzeitfolgen" werde in diesem Zusammenhang oft falsch verstanden. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfi) spricht von einem sich hartnäckig haltenden Missverständnis. Die Nebenwirkung, die auftreten, zeigen sich innerhalb von Wochen nach der Impfung. "Dass ich heute geimpft werde und nächstes Jahr eine Nebenwirkung auftritt, das gibt es nicht, hat es noch nie gegeben und wird auch bei der Covid-19-Impfung nicht auftreten", betont er.