Insgesamt lassen sich laut RKI übrigens zu wenig Menschen in Deutschland impfen. So gebe es eine Zielvorgabe der EU, wonach eine Impfquote von 75 Prozent bei älteren Menschen vorgesehen ist. In der Grippesaison 2020/21 hat sich nach einer Auswertung der Techniker Krankenkasse fast jeder Zweite in der Risikogruppe über 60 Jahre impfen lassen. In der Saison zuvor waren es rund 39 Prozent der 60-jährigen in Deutschland.