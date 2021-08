Corona-Daten-Newsletter | Montag, 30. August 2021 Vierte Welle trifft vor allem die Jüngeren

Virologe Martin Stürmer von der Uni Frankfurt sagte: "Es sind genau die, die in Schulen und Kindergärten am wenigstens Schutz haben. Weil keine vernünftigen Maßnahmen getroffen worden sind in vielen Bundesländern."

Kritik an den Vorbereitungen der Schulen übt auch der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Ihm zufolge sind die Schulen vielerorts ungenügend auf die vierte Welle vorbereitet. Bund und Länder hätten es erneut versäumt, ein einheitliches, wirksames Testkonzept an den Schulen zu installieren. Zudem kritisiert Meidinger die neuen Quarantäne-Regeln. So müssen in manchen Ländern von nun an nur noch die infizierten Kinder in Quarantäne – so auch die Regel in Sachsen für Schülerinnen und Schüler bis zwölf Jahre. Ob diese noch vereinheitlicht werden, wird sich zeigen. Zumindest sprach sich Bundesgesundheitsminister Spahn heute für einheitliche Quarantäne-Regeln der Schulen aus.