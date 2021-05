Corona-Daten-Newsletter | Montag, 17. Mai 2021 Längere Impfpause, höherer Schutz

Am frühen Abend hat außerdem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekanntgegeben, dass die Impfpriorisierung am 7. Juni bundesweit aufgehoben wird. Sicher werden Sie morgen dazu weitere Details von mir erfahren.

Ihnen gefällt der Newsletter? Empfehlen Sie ihn gern weiter. Wenn Sie in Zukunft den Newsletter bequem und regelmäßig in Ihrem Mailpostfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden .

Für ganz Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) 5.412 Neuinfektionen seit dem Vortag registriert. Die meisten Neuinfektionen sind aus Nordrhein-Westfalen gemeldet worden (1.676), aus Bayern (1.028) und aus Baden-Württemberg (615).



Die Inzidenz ist im deutschlandweiten Vergleich in Thüringen am höchsten. Sie beträgt dort 122, in Sachsen 112 und in Baden-Württemberg 101. Für Sachsen-Anhalt meldet das RKI aktuell eine Inzidenz von 87. Unsere drei Länder liegen alle über dem Bundesdurchschnitt, der derzeit 83 beträgt.



Die Inzidenzwerte in Mitteldeutschland sind deutlich gesunken. Zum Vergleich zitiere ich den Newsletter vom vergangenen Montag: "Die höchsten 7-Tage-Inzidenzen laut RKI verzeichnen deutschlandweit Thüringen (177), Sachsen (176) und Baden-Württemberg (145) Sachsen-Anhalt hat einen dem Wert von 126." Das RKI wies aber heute auch darauf hin, dass bei der Interpretation der Fallzahlen der Feiertag am letzten Donnerstag zu beachten ist.