Corona-Daten-Newsletter | Montag, 26. April 2021 Sachsen löst Thüringen als Inzidenz-Spitzenreiter ab

In Sachsen sind derzeit insgesamt 1.304 Intensivbetten belegt, 408 davon mit Covid-Patientinnen- und Patienten. 240 Personen müssen beatmet werden. 176 Betten sind noch frei. Das entspricht in Sachsen durchschnittlich 2,5 freien Betten pro Standort.



In Thüringen sind insgesamt 629 Intensivbetten belegt, 219 davon mit Covid-Patientinnen- und Patienten. 109 Personen werden derzeit beatmet. 74 Betten sind noch frei. Das entspricht in Thüringen durchschnittlich 2,1 freien Betten pro Standort.



In Sachsen-Anhalt sind insgesamt 726 Intensivbetten belegt, 148 davon mit Covid-Patientinnen- und Patienten. 95 Personen müssen beatmet werden. 70 Betten sind noch frei. Das entspricht in Sachsen-Anhalt durchschnittlich 1,8 freien Betten pro Standort.



Maren Keller hat am Tag des Drehs 13 Stunden gearbeitet. Seit Beginn der Pandemie ist sie fast jeden Tag im Dienst. Mit Julia Cruz hat sie unter anderem über ihren jüngsten Patienten an dem Tag gesprochen – ein 34-jähriger Mann ohne Vorerkrankungen in kritischem Zustand.



Cruz konnte auch mit Thilo Buhle sprechen, der selbst mit Covid-19 auf die Intensivstation musste und ins künstliche Koma versetzt worden war. Seit Monaten ist er bereits an einen Schlauch angeschlossen, der ihm beim Atmen hilft.



Maren Keller erzählt in dieser Reportage auch, was wir hier im Update bereits zum Thema hatten: Die Menschen, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, werden jünger.