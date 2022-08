Die Sommerferien sind so gut wie gelaufen – ich durfte heute wieder an den Schreibtisch. Für Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt geht es am Donnerstag los, für die in Thüringen und Sachsen am nächsten Montag. Auf den Philippinen ging es heute los – viele Kinder hatten dort allerdings zwei Jahre lang nur Unterricht zu Hause. Ohje.