Corona-Daten-Newsletter | Montag, 6. September 2021 Was passiert, wenn ich mich nicht impfen lassen kann?

Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Montag, dem 6. September 2021, bundesweit 4.749 neu positiv Getestete gemeldet worden. Im Vergleich zum Montag vor einer Woche ist die Zahl der gemeldeten Neuinfizierten um rund 190 höher.



Die meisten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag gab es heute in Nordrhein-Westfalen (+1.500), Bayern (+918) und Baden-Württemberg (+664). Die niedrigsten Werte wurden aus Berlin (+17) und Sachsen-Anhalt (+13) gemeldet.



Die höchsten 7-Tage-Inzidenzen laut RKI verzeichnen Hessen und Bremen mit Werten von je 116 und 117. Danach folgt Nordrhein-Westfalen mit dem Wert von 115. Die Inzidenz in Sachsen beträgt 30, in Sachsen-Anhalt 23 und in Thüringen 31.