Eine Frau mit gelähmten Armen, eine 15-Jährige mit Pflegegrad drei im Rollstuhl, ein 26-Jähriger mit Herzproblemen, der seit elf Monaten krankgeschrieben – drei Menschen mit Beeinträchtigungen, die sie und ihre Ärzte auf eine Corona-Impfung zurückführen. Die MDR-Kollegen von "Hauptsache gesund" haben sie in der vergangenen Woche zu Wort kommen lassen.



Die Betroffenen sagen: Sie haben zu wenig Hilfe bekommen (Das haben wir auch bei den Problemen von jungen Menschen gehört).



Anschließend sprechen die Kollegen mit Professor Harald Matthes, ärztlicher Leiter und Geschäftsführer des anthroposophisches Krankenhauses Havelhöhe in Berlin. Matthes hat auch eine Stiftungsprofessur für integrative und anthroposophische Medizin am sozialmedizinischen Institut der Charité. Dort lässt er gerade eine Studie durchführen (PDF).



Ihr Ziel: eine Datenbank für den Impfverlauf nach einer Corona-Impfung aufbauen. Darin sollen Impfreaktionen dokumentiert werden, um sie später mit Symptomen und Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung und generellen Beschwerden der Menschen zu vergleichen. Ein spannendes Ziel.



Matthes sagt den Fernsehkollegen, dass bislang angeblich 40.000 Menschen an der Studie teilgenommen hätten. Ein Ergebnis: 0,8 Prozent der Geimpften hätten schwere Nebenwirkungen, die medizinische Behandlung nötig machen würden. 80 Prozent dieser Nebenwirkungen wären nach sechs Monaten ausgeheilt, so Matthes.



Die Studie ist ziemlich umstritten. Aber auch Harald Matthes selbst ist umstritten. Die "TAZ" wirft ihm Corona-Schwurbelei und Tricksen bei der Impfpflicht in seinem Krankenhaus vor.



Ein Blick in seine unveröffentlichte und noch nicht fertige Studie zeigt: Sie ist eine Online-Befragung. Hier einmal eine Frage und die Antwortmöglichkeiten: