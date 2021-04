Corona-Daten-Newsletter | Montag, 19. April 2021 Modellprojekte im Check

Shoppen, im Restaurant essen gehen oder ein Wellness-Wochenende in einem Hotel verbringen. Das alles scheint sehr weit weg zu sein und klingt mittlerweile fast wie aus einem Fantasy-Roman, der in ferner Zukunft spielt. Doch Modellprojekte testen genau das. Wie kann so ein Leben aktuell aussehen? Welche Maßnahmen bräuchte es dafür? Zwei aktuelle Beispiele aus Thüringen und Sachsen-Anhalt möchte ich Ihnen vorstellen.



Modellversuch in Thüringen



Im Kreis Nordhausen in Thüringen durften die Menschen Anfang April für einige Tage einkaufen, ins Museum oder Gedenkstätten besuchen. Dazu musste ein negativer Corona-Test vorgelegt und die Luca-App benutzt werden. Mit der App soll die Kontaktverfolgung erleichtert werden. Zehn Teststationen wurden dazu im Landkreis aufgemacht. Dort waren kostenlose Corona-Tests möglich. Mit einem negativen Ergebnis durften die Menschen dann 24 Stunden Geschäfte und Co. aufsuchen.



Ergebnis



An den Teststationen bildeten sich teilweise lange Schlangen – vor allem in der Nordhäuser Innenstadt. Insgesamt haben sich während des Modellversuches laut Landrat 15.000 Menschen testen lassen, 37 Tests fielen dabei positiv aus. Das Modellprojekt kann in dieser Woche nicht weitergeführt werden, da die Inzidenz in der Region den Wert von 100 überschritten hat. Laut Landratsamt ist die Inzidenz aber nicht wegen des Einkaufsverhaltens im Zuge des Modellversuchs gestiegen, sondern aufgrund von Infektionsclustern in Schulen und Unternehmen.

Das Feedback der Menschen auf den Modellversuch ist unterschiedlich. Meine Kollegen von MDR THÜRINGEN haben sich vor Ort umgehört. Zwar fanden einige Kunden und Kundinnen es schön, Waren vor dem Kauf wieder ansehen und anfassen zu können, allerdings störte sie das ständige Eintragen in der Luca-App. Wieder andere hätten sich statt des Modellversuchs einen härteren Lockdown gewünscht.



Modellversuch in Sachsen-Anhalt



Im Harz in Sachsen-Anhalt war in einem Modellversuch zunächst in neun Gemeinden die Außengastronomie geöffnet worden. Seit Freitag sind in Stolberg sogar zwei Hotels für Besucher geöffnet. In den Hotels werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle 48 Stunden getestet. Jeder Gast muss einen aktuellen, amtlich beglaubigten Corona-Test vorlegen. Wer länger als zwei Tage bleibt, muss alle 48 Stunden nachtesten. Außerdem wird beim Einlass Fieber gemessen. Danach kann im Hotel alles gemacht werden: im Restaurant speisen, die Sauna besuchen oder die Fitnessstudios benutzen. Dabei muss bei der Bewegung innerhalb des Hotels eine FFP2-Maske getragen werden.



Ergebnis



Da der Versuch in den Hotels erst angelaufen ist, gibt es da noch keine Ergebnisse. Aber Clemens Ritter von Kempinski, der eins der beiden Hotels betreibt, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass sich die Gäste bisher an alle Regeln hielten. Und auch die Gäste im Hotel fühlen sich nach eigenen Angaben wohl und sicher.