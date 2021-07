Wie soll fehlender Stoff aufgeholt werden?



In den vergangenen beiden Schuljahren ist durch Schulschließungen einiges an Schulstoff liegen geblieben.



So will Sachsen den Stoff aufholen:



Nach Angaben des Kultusministeriums sind die Lehrpläne für das kommende Schuljahr angepasst und Inhalte gestrichen worden. Das soll Raum für Aufholarbeit schaffen. Außerdem werden mit Geldern vom Bund zusätzliche Lernangebote geschaffen.



Einzelne Schülerinnen und Schüler oder Schülergruppen können laut Ministerium Nachhilfe innerhalb der Schule oder gebündelt an Volkshochschulen oder von Nachhilfeorganisationen erhalten.



Außerdem sollen im kommenden Schuljahr auch mehr als 250 weitere Stellen für Schulassistentinnen und -assistenten besetzt werden. Die Stellenausschreibungen laufen. Die Schulassistenten sollen die Lehrkräfte unterstützen, indem sie einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Schülergruppen außerhalb des Unterrichts oder in Ergänzung zur Stundentafel helfen und sie begleiten.



So will Sachsen-Anhalt den Stoff aufholen:



Auch Sachsen-Anhalt wird mit Geldern vom Bund zusätzliche Lernangebote schaffen. Unter anderem sollen Lehramtsstudierende und pensionierte Lehrkräfte Schulen bei Nachhilfeangeboten unterstützen. Außerdem bekommen die Schulen Unterstützung bei der Nutzung bzw. Kooperation mit Anbietern von digitalen Lernangeboten.



Gibt es Sommerschulen in den Ferien?



In Sachsen:



Nein, es gibt aber verschiedene Angebote in den Sommerferien. Schülerinnen und Schüler, die den regulären Schwimmunterricht des Schuljahres 2019/2020 als Nichtschwimmer beendet haben, sollen ein Angebot zur Teilnahme an einem Schwimmkurs erhalten. Diese Kurse sollen in den Sommerferien beginnen, jedoch auch darüber hinaus angeboten werden.



In den Sommerferien gibt es auch die "Offensive Ferienpraktika". Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schularten, die wegen der Pandemie nicht die Möglichkeit hatten, das reguläre Betriebspraktikum in der Sekundarstufe I zu absolvieren.



In Sachsen-Anhalt:



Hier soll es durchaus so etwas wie Sommerschulen geben. Das Land bietet in den Sommerferien im Rahmen eines Pilotprojektes Lerncamps für Schülerinnen und Schüler an. Diese werden in Kooperation mit dem Jugendherbergsverband und dem Landesverband der Volkshochschulen durchgeführt. Ein Sprecher des Bildunsgministeriums sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "In Abhängigkeit von der Nachfrage nach einem derartigen Format ist vorgesehen, Lerncamps in künftigen Ferien auch in einem größeren Umfang vorzuhalten."