Die neue Virus-Variante B.1.1.529 breitet sich in der Welt aus . Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sie auf den Namen "Omikron" getauft und als besorgniserregend eingestuft. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren globalen Ausbreitung sei groß und es sei mit steigenden Covid-19-Fallzahlen zu rechnen. Die EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringert und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Bei allem, was es zu Omikron bereits zu sagen gibt, gilt: Die Datenlage ist dünn. Vieles ist noch unsicher und wird gerade erst untersucht. Das Wichtigste habe ich Ihnen im Folgenden zusammengestellt.

Omikron wurde erstmals in Botswana nachgewiesen und hat sich zuletzt vor allem in Südafrika verbreitet. Dort sind nach Daten des Statistischen Bundesamts gerade einmal 24 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.



Dass der Impfstoff in der Welt ungleichmäßig verteilt ist, ist nichts Neues. Schon vor Monaten kritisierten Experten, dass diese Ungerechtigkeit langfristig allen schadet und die Pandemie zusätzlich verlängern könnte. Denn: Solange weite Teile der Weltbevölkerung ungeimpft bleiben, kann das Virus weiter mutieren. Mit jeder neuen Variante steigt das Risiko, dass sie ansteckender und tödlicher sein kann. Bereits im Sommer hatte in Deutschland die ansteckendere Delta-Variante den Wildtyp des Coronavirus abgelöst.



Erste Hinweise deuten zudem darauf hin, dass Omikron in einem HIV-Patienten entstanden sein könnte. Coronaviren können in einem Menschen mit geschwächtem Immunsystem über Wochen überleben und sich vermehren.



Mittlerweile wurden erste Omikron-Fälle in den Niederlanden, Großbritannien und Italien gemeldet. Auch in Deutschland konnte die Variante bereits nachgewiesen werden – unter anderem in Bayern und Hessen. Teilweise trat sie auch bei Nichtreisenden auf. Experten vermuten deshalb, dass die Virusvariante bereits seit einigen Wochen unter dem Radar unterwegs gewesen ist. Da nun weltweit gezielt danach gesucht wird, werden fast stündlich neue Fälle gemeldet.