Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind am Montag, dem 14. März 2022 bundesweit 92.378 neu positiv Getestete gemeldet worden (Stand 8:30 Uhr). Am Montag vor einer Woche wurden 78.428 Neuinfektionen gemeldet.



Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.543. Damit ist der Wert um knapp 200 höher als am Montag vor einer Woche



Die höchsten Inzidenzen verzeichnen laut RKI Mecklenburg-Vorpommern (2.180,7), Bayern (1.990,7) und Thüringen (1.953). In Sachsen liegt die Inzidenz bei 1.825,3 und in Sachsen-Anhalt bei 1.896,2.