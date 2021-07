Die Impfkamapagne in Deutschland stockt schon seit ein paar Wochen. Nun erreicht sie einen neuen Tiefpunkt. Die Zahl der Erstimpfungen ist so niedrig wie zuletzt im Februar, also vor rund einem halben Jahr, wie der Spiegel berichtet. Der Unterschied ist, dass es damals einen Imfpstoffmangel gab.



Laut Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums wurden am Sonntag 30.671 erste Impfdosen der Corona-Impfstoffe verabreicht. Das ist nach Angaben des Spiegels der geringste Tageswert seit dem 7. Februar. Insgesamt hätten in der vergangenen Woche 678.459 Menschen ihre erste Impfdosis gehabt. Das sei weniger als in der dritten Februarwoche. Die Impfbereitschaft in Deutschland fällt bereits seit 33 Tagen. Den vollen Impfschutz haben rund 49 Prozent der Bevölkerung.