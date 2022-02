Der Begriff Endemie scheint also für unseren Alltag bedeutungslos zu sein. Ein Artikel in der US-Zeitschrift "The Atlantic" hatte in der vergangenen Woche dann auch die Überschrift "Endemie ist bedeutungslos". Ich habe Ihnen einige Sätze aus dem Artikel übersetzt:

Also ist es eine nur scheinbar einfache Frage: Was wollen wir? Was können und was wollen wir bei Corona als "normal" akzeptieren, so wie wir es bei anderen Endemien auch tun?



